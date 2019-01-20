Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой матча стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик в игре с «Питтсбург Пингвинз» (7:3). Свою третью шайбу в матче канадский форвард забросил, поразив пустые ворота.

Второй звездой признан капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3).

Замкнул тройку лучших защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, ставший автором ассистентского хет-трика во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (7:1). Во второй трети матча подопечные Джареда Беднара забросили шесть шайб, повторив клубный рекорд по голам за один период.