Нэш: помню, как Бобровский ударил меня по яйцам, когда я играл за «Рейнджерс»

Бывший капитан «Коламбус Блю Джекетс» Рик Нэш поделился воспоминаниями о сезоне-2012/13, когда он перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс» после девяти сезонов в стане «мундиров».

«Люди до сих пор спрашивают меня о первом матче в форме «Рейнджерс» против «Коламбуса», когда я вернулся на некогда родную арену. О чём тогда думал? Во-первых, о том, что один парень дал мне клюшкой в пах. Это был Бобровский. Он кольнул меня клюшкой по яйцам, что было делать? Я свою клюшку выронил, а когда нагнулся, чтобы поднять, он её отшвырнул. Тут же случилась потасовка, и Мэттью Кэлверт предложил подраться. Я был почти уверен, что у меня было сотрясение мозга в том сезоне, но сказал, что буду драться. Он ответил: «Тогда давай, нам пора». Мы подрались. Это хоккей», — сказал Нэш в интервью The Athletic.