Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кучерова, гол Ковальчука, «-3» Малкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 17 представителей России.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил лидерство в списке бомбардиров, набрав два очка в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился голом в игре с «Колорадо Эвеланш» (1:7), форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин закончил игру с «Вегас Голден Найтс» с показателем полезности «-3».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|29 из 31
|93,5%
|1:2
|Варламов
|«Колорадо»
|30 из 31
|96,8%
|7:1
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|36 из 39
|92,3%
|6:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+2
|0
|2
|2
|0
|-
|21.17
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|56%
|13.28
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+2
|+2
|0
|1
|0
|0
|-
|19.22
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|16.20
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+3
|0
|1
|3
|1
|-
|24.57
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|100%
|16.07
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|0%
|9.19
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|2
|-
|23.58
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|3
|-
|17.59
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|9.24
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|2
|0
|0
|3
|-
|17.11
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|17.10
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|22.45
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-3
|0
|4
|1
|0
|67%
|20.05
«Короли» в болоте. Гол Ковальчука не спас от кошмарного разгрома
Правда, «Колорадо» потерял Рантанена и Джонсона.