Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кучерова, гол Ковальчука, «-3» Малкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 17 представителей России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил лидерство в списке бомбардиров, набрав два очка в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился голом в игре с «Колорадо Эвеланш» (1:7), форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин закончил игру с «Вегас Голден Найтс» с показателем полезности «-3».

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 29 из 31 93,5% 1:2 Варламов «Колорадо» 30 из 31 96,8% 7:1 Василевский «Тампа-Бэй» 36 из 39 92,3% 6:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 +2 0 2 2 0 - 21.17 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 2 0 56% 13.28 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 0+2 +2 0 1 0 0 - 19.22 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 1+0 -1 0 2 0 0 - 16.20 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +3 0 1 3 1 - 24.57 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 2 2 0 100% 16.07 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 0 0 0 0% 9.19 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 0 0 3 2 - 23.58 Радулов (н) «Даллас» 0+1 -1 0 1 0 3 - 17.59 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 2 0 1 - 9.24 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 2 0 0 3 - 17.11 Дадонов (н) «Флорида» 0+1 0 0 1 0 2 - 17.10 Панарин (н) «Коламбус» 1+0 0 0 2 0 1 - 22.45 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 -3 0 4 1 0 67% 20.05