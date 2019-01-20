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Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кучерова, гол Ковальчука, «-3» Малкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кучерова, гол Ковальчука, «-3» Малкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 17 представителей России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил лидерство в списке бомбардиров, набрав два очка в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился голом в игре с «Колорадо Эвеланш» (1:7), форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин закончил игру с «Вегас Голден Найтс» с показателем полезности «-3».

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Бобровский«Коламбус»29 из 3193,5%1:2
Варламов«Колорадо»30 из 3196,8%7:1
Василевский«Тампа-Бэй»36 из 3992,3%6:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+20220-21.17
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00012056%13.28
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+2+20100-19.22
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+0-10200-16.20
Задоров (з)«Колорадо»0+0+30131-24.57
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000220100%16.07
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-100000%9.19
Проворов (з)«Филадельфия»0+000032-23.58
Радулов (н)«Даллас»0+1-10103-17.59
Гурьянов (н)«Даллас»0+000201-9.24
Куликов (з)«Виннипег»0+0-12003-17.11
Дадонов (н)«Флорида»0+100102-17.10
Панарин (н)«Коламбус»1+000201-22.45
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-3041067%20.05
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