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Беднар: Варламов выглядел спокойно и надёжно, сделав несколько важных сейвов

Беднар: Варламов выглядел спокойно и надёжно, сделав несколько важных сейвов
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» выиграл у «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) в пользу хозяев.

После матча наставник «лавин» Джаред Беднар оценил игру голкипера Семёна Варламова, отразившего 30 бросков из 31. Единственную шайбу в ворота хозяев отправил нападающий «королей» Илья Ковальчук.

«Семён был хорош. Выглядел спокойно и надёжно, в начале матча сделал несколько очень важных сейвов», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тайсон Бэрри, в его активе 3 (1+2) очка. По два балла за результативность заработали Микко Рантанен (2+0), Габриэль Ландеског (1+1), Карл Сёдерберг (1+1), Натан Маккиннон (0+2) и Мэтт Калверт (0+2).

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