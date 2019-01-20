Беднар: Варламов выглядел спокойно и надёжно, сделав несколько важных сейвов

«Колорадо Эвеланш» выиграл у «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) в пользу хозяев.



После матча наставник «лавин» Джаред Беднар оценил игру голкипера Семёна Варламова, отразившего 30 бросков из 31. Единственную шайбу в ворота хозяев отправил нападающий «королей» Илья Ковальчук.



«Семён был хорош. Выглядел спокойно и надёжно, в начале матча сделал несколько очень важных сейвов», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.



Самым результативным в составе победителей стал защитник Тайсон Бэрри, в его активе 3 (1+2) очка. По два балла за результативность заработали Микко Рантанен (2+0), Габриэль Ландеског (1+1), Карл Сёдерберг (1+1), Натан Маккиннон (0+2) и Мэтт Калверт (0+2).

«Короли» в болоте. Гол Ковальчука не спас от кошмарного разгрома Правда, «Колорадо» потерял Рантанена и Джонсона.