Дарзиньш: думаю, в Риге уже приступают к подготовке концертов Майоне

Капитан рижского «Динамо» и нападающий дивизиона Боброва Лаурис Дарзиньш поделился мнением о первом дне Матча звёзд КХЛ. Одним из запоминающихся моментов мастер-шоу стала песня защитника Мэтью Майоне, которую он исполнил под гитару.



«Знал, что Мэтью — весёлый парень, но не знал, что у него такой хороший голос. Он преподнёс сюрприз всем. Думаю, в Риге уже приступают к подготовке его шоу. Сезон закончится, и его явно будут ждать несколько концертов. Рады, что собрался полный дворец, все улыбались, здесь классная атмосфера. Здесь хоккей любят, всегда рад вернуться в Казань», — цитирует Дарзиньша официальный сайт КХЛ.

Видео исполнения песни Майоне на мастер-шоу также можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.