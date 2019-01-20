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Стэмкос: Василевский действовал здорово, он держал «Тампу» в игре

Стэмкос: Василевский действовал здорово, он держал «Тампу» в игре
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос оценил игру голкипера Андрея Василевского в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Россиянин отразил 36 бросков из 39, а соотечественник Василевского Никита Кучеров отдал две голевые передачи.

«Команда хотела реабилитироваться за проигрыши в предыдущих матчах. Сегодня Василевский сыграл здорово, держал нас в игре, а в третьем периоде мы смогли пару раз реализовать большинство и обеспечить победу», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Третья пропущенная шайба вызвала у Василевского настоящий гнев. Российский вратарь сначала едва не разломал клюшку о перекладину ворот, а после этого стал разбрасывать амуницию. В сторону улетели сначала клюшка, а затем и блин вратаря.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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