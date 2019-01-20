Морозов: вспомнил лучшие годы карьеры, такие моменты не забываются

Экс-капитан сборной России Алексей Морозов поделился эмоциями после матча, проведённого в составе ветеранов казанской команды.



«Очень приятно, мы готовились специально к этому матчу, договаривались, все ребята нашли время. И приятно, что игра прошла в Казани на «Татнефть Арене» при местных болельщиках. Состав очень интересный получился, и у соперников была хорошая команда, которая регулярно тренируется и в хорошей форме. Игра получилась тяжёлая, мы проигрывали — 1:4, но потом нашли в себе силы и выиграли — 8:4.



Было видно, что нет никакого договора — игра как игра. Первый период мы провалили, полетели вперёд, хотели сразу забить, чтобы порадовать болельщиков. Два провала случилось, команду поймали на контратаках, но перестроились, сыграли по системе Зинэтулы Билялетдинова и победили.



Три года назад последний раз выходил на лёд в тройке с Зариповым и Зиновьевым в матче «От чистого сердца» — как раз в Казани, это была моя прощальная игра в карьере. С тех пор не получалось, не было возможности.



Вспомнил лучшие годы карьеры, конечно. Очень приятно, к тому же семья меня поддерживала на трибунах, болельщики показали, как всё это происходило раньше. Такие моменты не забываются», — приводит слова Морозова официальный сайт «Ак Барса».

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