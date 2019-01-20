Диц: выступление Майоне было невероятным, снимаю шляпу перед ним

Защитник «Барыса» и дивизиона Чернышёва Даррен Диц поделился эмоциями от мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ. Одним из запоминающихся моментов мероприятия стала песня защитника Мэтью Майоне, которую он исполнил под гитару.



«Это было невероятно! Я рад, что мне выпала такая возможность. Тяжело выбрать один момент, весь этот опыт уникален, тем более для меня всё впервые. Сейчас я не чувствую, что сезон идёт, как будто наступил отпуск. Интересно встретить игроков из других команд за пределами сражений, можно завести новых друзей. Выступление Майоне было просто невероятным: играет в хоккей, поёт — уникальный человек. Я снимаю шляпу перед ним, сам ничего подобного не смогу сделать», — приводит слова Дица пресс-служба КХЛ.

Выступление Майоне также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.