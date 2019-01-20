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Зиновьев: понимание игры у Морозова и Зарипова осталось на должном уровне

Зиновьев: понимание игры у Морозова и Зарипова осталось на должном уровне
Хоккей / КХЛ

Нападающий сборной ветеранов «Ак Барса» Сергей Зиновьев оценил атмосферу в Казани во время матча с ветеранами КХЛ.

«Прекрасные ощущения! Увиделись со всеми ребятами, получили положительный заряд — вы видели, что мы уступали — 1:4 и выиграли — 8:4. Просто изначально сказали, что начало матча — в 8 вечера, поэтому позже стали готовиться. Конечно, ощущения самые положительные, зрителей было хоть и не полная арена, но всё равно очень приятно. И игра была отличная, мы получили удовольствие.

Физические кондиции, конечно, не те уже, это надо признать. Но понимание игры у Морозова и Зарипова осталось на должном уровне, об этом говорить даже не стоит. Данис ещё и продолжает замечательно играть. Мы всегда одинаково понимали игру, одинаково смотрели на хоккей и на многие другие вещи. Но так не только у нас — многие ребята говорят на одном языке и получают удовольствие, играя вместе», — приводит слова Зиновьева пресс-служба «Ак Барса».

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