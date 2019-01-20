«Сан-Хосе» приступил к переговорам по новому контракту Карлссона

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» начало переговоры по новому контракту защитника Эрика Карлссона. Об этом сообщает обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.



«Агент Карлссона прилетел в Тампу, чтобы встретиться с генеральным менеджером «акул» Дагом Уилсоном. Это начало диалога о будущем хоккеиста, стороны приступили к переговорам. Руководство «Сан-Хосе» не затрагивало эту тему в первой половине сезона, дабы швед мог спокойно адаптироваться в новой команде. Теперь наступило время переговоров.



Карлссон стал играть значительно лучше, чем в начале сезона. Эрик ценит, что представители «Шаркс» с пониманием отнеслись к его сбою на старте. Ожидается, что новый раунд переговоров состоится во время Матча звёзд или чуть позже», — сказал Джонстон.



В этом сезоне Карлссон провёл 47 матчей и набрал 43 (3+40) очка.

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