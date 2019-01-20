Каспарайтис: Джиордано может получить «Норрис Трофи», он очень хорош

Известный защитник Дарюс Каспарайтис назвал претендентов на получение «Норрис Трофи» — приза, вручаемого лучшему защитнику НХЛ.



«Регулярный чемпионат уже перевалил за экватор, команды скоро проведут по 50 матчей. Время задуматься, кто может завоевать «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона. Как всегда, мы видим много кандидатов. В этом первенстве неожиданно выстрелил Морган Райли из «Торонто». О нём много говорят, да и «Мэйпл Лифс» выступает хорошо. А кроме очков, Райли ещё и очень полезен.



Как всегда, нельзя исключать Брента Бёрнса из «Сан-Хосе», который лидирует в лиге среди защитников по очкам. Где-то рядом располагается Эрик Карлссон. У них же три «Норрис Трофи» на двоих. Вроде бы парни тихо начали чемпионат, но уже разошлись.



Особо отмечу бывшего защитника московского «Динамо» — клуба, откуда я уехал в НХЛ. Это Марк Джиордано из «Калгари». Мало того что он занимает второе место среди лучших бомбардиров из числа игроков обороны, так ещё лучше всех по полезности в лиге. «Флэймз» скакнули с 20-го места на второе в НХЛ. Заслуга Джиордано в этом очень велика. Могут и его выбрать, потому что Марк очень хорош, а в этом сезоне нет защитника, который доминирует в этой номинации», — приводит слова Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.