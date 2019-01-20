А. Николишин: перевод Кузнецова в третье звено — обычный, рабочий процесс

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады — 2002 Андрей Николишин поделился мнением о переводе нападающего Евгения Кузнецова в третье звено «Вашингтон Кэпиталз».



«Тренер ищет варианты, пытается исправить ситуацию. Это обычный, рабочий процесс. Да, проиграли четыре матча, но «Анахайм», например, недавно в 12 матчах подряд «лёг». Всякое бывает.



Несомненно, Кузнецов был и остаётся звездой НХЛ. Он набирает в среднем очко за игру, стабильно выступает на протяжении нескольких сезонов. Все это определяет звёздный статус. Безусловно, Женька — один из топовых центрфорвардов НХЛ.



Он же не 15-летний пацан. Кузнецов — сформировавшийся игрок, мастер, личность. Да, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, ребята праздновали, меньше времени было на подготовку к сезону. Но начали они здорово. У Кузнецова была травма, возвращение даётся ему тяжеловато. Он набирает меньше очков, но играет так же продуктивно. Бывают такие серии, когда что-то не получается, не идёт. К этому надо правильно относиться», — приводит слова Николишина телеканал «360».

Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене «Вашингтона»