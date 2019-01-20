КХЛ ещё не определилась с местом проведения Матча звёзд в 2020 году

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что организация ещё не определилась с местом проведения Матча звёзд в следующем году.



«У нас есть несколько городов, претендующих на проведение Матча звёзд. Обычно стараемся объявить о них во время проведения Недели звёзд хоккея, но пока переговоры продолжаются. В скором времени мы обо всём расскажем. Хельсинки или Париж? Как будет информация, мы скажем», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

В этом году Матч звёзд проходит в Казани. Победитель определится по итогам мини-турнира с участием четырёх команд, представляющих свои дивизионы. В первом полуфинале дивизион Чернышёва встречается с дивизионом Харламова, во втором — дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова.