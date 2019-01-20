«Оттава» предложила Дюшейну восьмилетний контракт на $ 64 млн

Североамериканский инсайдер Ник Кипреос отметил, что клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» планирует подписать новый долгосрочный контракт с нападающим Мэттом Дюшейном.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Визит генерального менеджера Пьера Дориона на Запад на встречу с агентом Дюшейна показывает серьёзность намерений «Оттавы» в плане нового контракта для игрока. Насколько мне известно, столичная команда предложила Дюшейну контракт на восемь лет и $ 64 млн. На мой взгляд, это справедливое предложение», — приводит слова Кипреоса Sporstnet.



В этом сезоне 28-летний Дюшейн провёл 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 20 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.