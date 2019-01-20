Матч звёзд КХЛ: дивизион Харламова обыграл дивизион Тарасова и занял 3-е место

Команда дивизиона Харламова обыграла сборную дивизиона Тарасова со счётом 8:7 Б и заняла третье место на Матче звёзд КХЛ.

В первом периоде в составе команды дивизиона Тарасова точными бросками отметились Кирилл Капризов, Кристиан Хенкель и Эрик О’Делл, на что сборная дивизиона Харламова ответила голами Найджела Доуса и Сергея Мозякина. Во втором периоде в составе номинальных гостей отличились Михал Ржепик, Антон Васильев, Миро Аалтонен и Капризов, у команды Зинэтулы Билялетдинова — Виталий Кравцов, Мозякин, Стефан да Коста, Доус и Пол Постма. В серии буллитов удача оказалась на стороне сборной дивизиона Харламова.



Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В первом полуфинале команда дивизиона Чернышёва одолела сборную дивизиона Харламова со счётом 5:3. Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва одолела сборную дивизиона Тарасова со счётом 4:3.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.