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Матч звёзд КХЛ: дивизион Харламова обыграл дивизион Тарасова и занял 3-е место

Матч звёзд КХЛ: дивизион Харламова обыграл дивизион Тарасова и занял 3-е место
Хоккей / КХЛ

Команда дивизиона Харламова обыграла сборную дивизиона Тарасова со счётом 8:7 Б и заняла третье место на Матче звёзд КХЛ.

В первом периоде в составе команды дивизиона Тарасова точными бросками отметились Кирилл Капризов, Кристиан Хенкель и Эрик О’Делл, на что сборная дивизиона Харламова ответила голами Найджела Доуса и Сергея Мозякина. Во втором периоде в составе номинальных гостей отличились Михал Ржепик, Антон Васильев, Миро Аалтонен и Капризов, у команды Зинэтулы Билялетдинова — Виталий Кравцов, Мозякин, Стефан да Коста, Доус и Пол Постма. В серии буллитов удача оказалась на стороне сборной дивизиона Харламова.

Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В первом полуфинале команда дивизиона Чернышёва одолела сборную дивизиона Харламова со счётом 5:3. Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва одолела сборную дивизиона Тарасова со счётом 4:3.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - Матч Звёзд
20 января 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Дивизион Харламова
8:7
1:0, 2:4, 4:3, 0:0, 1:0
Дивизион Тарасова
1:0 – Доус (Да Коста, Антипин) – 05:28 (4x4), 1:1 – Капризов (О'Делл, Робинсон) – 07:48 (4x4), 2:1 – Мозякин (Зарипов) – 08:15 (4x4), 2:2 – Хенкель (Ржепик, Аалтонен) – 08:43 (4x4), 2:3 – О'Делл (Накладал) – 09:58 (4x4), 2:4 – Ржепик (Аалтонен, Капризов) – 12:06 (4x4), 3:4 – Кравцов (Да Коста) – 12:43 (4x4), 3:5 – Васильев (Хенкель, Локтионов) – 14:33 (4x4), 4:5 – Мозякин (Зарипов, Хисамутдинов) – 14:40 (4x4), 5:5 – Да Коста (Антипин) – 16:56 (4x4), 6:5 – Доус (Да Коста) – 17:29 (4x4), 6:6 – Аалтонен (Хенкель, Капризов) – 19:12 (5x4), 7:6 – Постма (Доус, Да Коста) – 19:42 (4x4), 7:7 – Капризов (Ржепик, Аалтонен) – 19:51 (5x4), 8:7 – Зарипов – 20:00 ( ПБ)
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