Билялетдинов: не помню, когда в последний раз исполнял буллит

Главный тренер команды дивизиона Харламова на Матче звёзд КХЛ Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от того, что его подопечные заняли третье место.



«Я считаю, что наша команда заслужила бронзовую медаль. Могли, конечно, завоевать и золотую, но что-то нам помешало. Но будем работать. Не помню, когда в последний раз исполнял буллит. Считаю, что праздник в Казани удался, всё получилось здорово. Хочу поблагодарить всех организаторов, всё сделано хорошо. Думаю, что болельщики получили огромное удовольствие от увиденного. Такие вещи остаются надолго в памяти у всех», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео буллита в исполнении Билялетдинова можно на канале КХЛ в YouTube.