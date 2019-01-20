Михеев: Сычёв мог бы играть в первом звене «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Илья Михеев поделился впечатлениями от Матча звёзд в Казани.



«Майоне — просто зверь. Я даже не знал, что он поёт. Может быть, у кого-то тоже есть такой скрытый талант. Классно, что удалось сыграть в омской связке с Дмитрием Сычёвым. Приятно познакомиться, увидеться. Видел на видео, как он в хоккей играет. Думаю, в «Авангарде» он выходил бы в первом звене. Диц и Старченко больше всех пробежали? Это всё предсезонка Скабелки.



Насчёт отъезда в НХЛ не думаю. Бурдасов ещё в начале сезона сказал, что уедет? Ну, это Бурдасов. У нас впереди важный отрезок сезона за «Авангард», не хотелось бы об этом говорить. НХЛ — это сильнейшая лига мира. Дай бог, чтобы 66-й номер, который там не принято брать, был бы главной проблемой», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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