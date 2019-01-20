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Зарипов: чувствую себя хорошо, готов тренироваться уже завтра

Зарипов: чувствую себя хорошо, готов тренироваться уже завтра
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» и дивизиона Харламова Данис Зарипов поделился эмоциями от Матча звёзд КХЛ, который прошёл в Казани.

«Конечно, удалось психологически разгрузиться. Очень хочется отметить не игру, а весь уик-энд, эти два дня. Нам удалось пообщаться друг с другом, получить море позитивных эмоций, принять участие в мастер-шоу. Нам редко удаётся вот такой большой компанией провести время. А по игре скажу, что мы в первую очередь хотели создать больше интересных комбинаций с хорошим завершением, искали неординарные решения, чтобы зритель увидел красивые вещи на льду. Сезон на такой стадии, что болельщик уже обделён такими моментами в реальных матчах.

Мы все на позитиве, всё проходит в дружеской атмосфере. Каждый из нас понимает, кем он является, приехав на Матч звёзд. На льду все могут делать то, что хотят.

Чувствую себя хорошо. Всё нормально, я больше скажу – завтра уже готов тренироваться», — приводит слова Зарипова официальный сайт казанского клуба.

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