Гретцки: Пастрняк превзошёл все ожидания

Легендарный форвард Уэйн Гретцки поделился мнением о нападающем «Бостон Брюинз» Давиде Пастрняке. «Медведи» выбрали чеха на драфте-2014, Гретцки тогда занимал пост в скаутской службе «Бостона».



«Он был таким живым. Мы все хотели, чтобы у него всё получилось. После встречи мы надеялись, что он однажды заиграет в НХЛ, если не у нас, то пусть у кого-то ещё. Давид так тепло рассказывал о семье, на что ему пришлось пойти, чтобы попасть в хоккейную команду в Швеции, что потом я всем говорил: «Очень надеюсь, что этот парень попадает в НХЛ ради себя и своей семьи. Так не всегда получается.



Я думал, что всё будет хорошо, но он превзошёл все ожидания. Иначе его бы задрафтовали намного раньше. Его мастерство было на высочайшем уровне. Он всё что угодно делал с шайбой и был уверен в себе. Он вообще очень уверенный игрок. Это хорошее качество», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 22-летний Пастрняк провёл 49 матчей и набрал 56 (27+29) очков.