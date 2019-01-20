«Чикаго» — «Вашингтон»: Дмитрий Орлов забросил 3-ю шайбу в сезоне

«Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (после двух периодов счёт 4:2 в пользу хозяев).



Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов отметился результативным броском в концовке второго периода. К тому моменту подопечные Тодда Рирдена проигрывали со счётом 1:4. 27-летний россиянин забросил третью шайбу в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



В концовке первого периода при счёте 1:2 российский хоккеист в воздухе махнул рукой по шайбе и переправил её в сетку ворот Брэйдена Холтби. Гол записали на счёт капитана «чёрных ястребов» Джонатана Тэйвза. За 28 секунд до этого «Кэпиталз» отыграли одну шайбу стараниями защитника Брукса Орпика.