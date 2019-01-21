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«Айлендерс» одержали пятую победу подряд, уверенно обыграв «Анахайм»

«Айлендерс» одержали пятую победу подряд, уверенно обыграв «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил нападающий Кэл Клаттербак. Заброшенной шайбой отметился Леонид Комаров. Голкипер «Нью-Йорка» Робин Ленер оформил 3-й шат-аут в сезоне, отразив 19 бросков.

Форварды «Анахайма» Девин Шор, Рикард Ракелль и защитник Кэм Фаулер закончили матч с показателем полезности «–2».

«Айлендерс» (62 очка) одержали пятую победу подряд и поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Дакс» (51) потерпели 13-е поражение в 15-ти последних играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Клаттербак (Бейли, Бовиллье) – 04:50 (5x4), 2:0 – Клаттербак (Пелеч) – 09:56 (5x5), 3:0 – Комаров (Тэйвз, Мейфилд) – 39:31 (5x5)
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