«Айлендерс» одержали пятую победу подряд, уверенно обыграв «Анахайм»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил нападающий Кэл Клаттербак. Заброшенной шайбой отметился Леонид Комаров. Голкипер «Нью-Йорка» Робин Ленер оформил 3-й шат-аут в сезоне, отразив 19 бросков.

Форварды «Анахайма» Девин Шор, Рикард Ракелль и защитник Кэм Фаулер закончили матч с показателем полезности «–2».

«Айлендерс» (62 очка) одержали пятую победу подряд и поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Дакс» (51) потерпели 13-е поражение в 15-ти последних играх.