Хартли: для меня любая победа дорога, в том числе и на Матче звёзд

Главный тренер «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Боб Хартли поделился эмоциями от победы в Матче звёзд КХЛ. В финальном матче его команда обыграла сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3. Третье место завоевала команда дивизиона Харламова.

«Для меня любая победа дорога, в том числе и на Матче звёзд, где, несмотря на праздничную атмосферу, всё равно подсознательно хочется быть лучше остальных. Поэтому благодарен нашей команде за победу.

Счастлив, что мне довелось быть на таком прекрасном мероприятии. Особенно после того, как здесь, в Казани, мне довелось встретиться с легендарным русским хоккеистом Александром Мальцевым и получить его автограф на своих старых коньках», — приводят слова Хартли «Известия».