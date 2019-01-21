«Ванкувер» на своём льду обыграл «Детройт»

«Ванкувер Кэнакс» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в середине 3-го периода забросил форвард Антуан Руссель. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Элиас Петтерссон (1+1) и Брок Бёзер (0+2). Голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём отразил 35 бросков из 37. Россиянин Николай Голдобин участие в матче не принимал.

Благодаря этой победе «Кэнакс» (52 очка) поднялись на 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ред Уингз» (43) потерпели пятое поражение в семи последних играх.