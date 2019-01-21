Кейн ткнул Овечкина клюшкой между ног

Во втором периоде матча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз» (8:5) случился интересный эпизод. Один из лидеров «Чикаго» Патрик Кейн ткнул клюшкой капитана «столичных» Александра Овечкина, когда тот находился без шайбы и находился спиной к оппоненту.



Россиянин тут же остановился и ответил Кейну, попытавшись сорвать с него шлем. После этого началась командная стычка в углу площадки. Разъярённый Овечкин и Коннор Мёрфи в результате этого получили по малому штрафу, а Патрик Кейн избежал даже двухминутного удаления.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Яна Оланда.



Столичный клуб продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15.