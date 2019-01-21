«Каролина» обыграла «Эдмонтон» благодаря трём очкам Свечникова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 7:4. Гости вели со счётом 6:1, но «нефтяники» смогли отыграть три шайбы.

Дубли в составе «Каролины» оформили Лукас Валльмарк и Нино Нидеррайтер, недавно перешедший из «Миннесоты Уайлд». Это его первые голы за новую команду. Также заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников, Брок Макгинн и Джордан Мартинук. У хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Брэндона Мэннинга и Зака Кассиана.

В активе Свечникова также две результативные передачи. Впервые в НХЛ он набрал три очка за матч. В этой игре в активе Андрея показатель полезности «+1», бросок в створ и 5 силовых приёмов за 14.33 на льду.