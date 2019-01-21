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«Каролина» обыграла «Эдмонтон» благодаря трём очкам Свечникова

«Каролина» обыграла «Эдмонтон» благодаря трём очкам Свечникова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 7:4. Гости вели со счётом 6:1, но «нефтяники» смогли отыграть три шайбы.

Дубли в составе «Каролины» оформили Лукас Валльмарк и Нино Нидеррайтер, недавно перешедший из «Миннесоты Уайлд». Это его первые голы за новую команду. Также заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников, Брок Макгинн и Джордан Мартинук. У хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Брэндона Мэннинга и Зака Кассиана.

В активе Свечникова также две результативные передачи. Впервые в НХЛ он набрал три очка за матч. В этой игре в активе Андрея показатель полезности «+1», бросок в створ и 5 силовых приёмов за 14.33 на льду.

«Эдмонтон» — «Каролина»: Свечников прервал девятиматчевую безголевую серию
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2019, понедельник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4:7
1:3, 1:3, 2:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Нидеррайтер (Ахо, Славин) – 00:28 (5x5), 0:2 – Свечников (Валльмарк, Славин) – 06:35 (5x5), 0:3 – Нидеррайтер (Песке, Ахо) – 11:02 (6x3), 1:3 – Мэннинг (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 19:09 (5x5), 1:4 – Макгинн (Свечников) – 21:50 (5x5), 1:5 – Валльмарк (Свечников, Славин) – 24:07 (5x4), 1:6 – Мартинук (Фёгеле, Терявяйнен) – 38:29 (5x5), 2:6 – Драйзайтль (Хайра) – 39:41 (5x5), 3:6 – Кассиан (Беннинг, Драйзайтль) – 40:14 (5x5), 4:6 – Драйзайтль (Макдэвид, Чиассон) – 47:07 (5x4), 4:7 – Валльмарк (Ахо) – 57:38 (en)
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