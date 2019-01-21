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«Вашингтон» — худшая команда НХЛ по игре на вбрасываниях

«Вашингтон» — худшая команда НХЛ по игре на вбрасываниях
Хоккей / НХЛ

Команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», проигравшая пять матчей подряд, находится на последнем месте в лиге по игре на вбрасываниях. Эффективность действий хоккеистов «Вашингтона» на «точке» составляет лишь 46,4%, что на 1% хуже чем у «Нью-Йорк Рейнджерс», занимающего предпоследнюю строчку.

Лидером лиги по вбрасываниям является «Филадельфия» (56,2%), затем идут «Торонто» (52,5%), «Анахайм» и «Сент-Луис» (по 52,3%).

Худшим центрфорвардом «Вашингтона» по игре на вбрасываниях является Евгений Кузнецов (39,1%), лучшим — Никлас Бекстрём, который является единственным номинальным центром, выигрывающим более половины вбрасываний (50,4%).

«Вашингтон» проиграл пять матчей подряд впервые со старта сезона-2014/15.

Овечкина бьют между ног, Кузнецов — в третьем звене. Куда катится «Вашингтон»?
Так и в плей-офф можно не попасть.
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