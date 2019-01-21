Кейн вышел на третье место в истории «Чикаго» по голевым передачам

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Нападающий «чёрных ястребов» Патрик Кейн был признан второй звездой встречи. Он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Первый голевой пас позволил американцу выйти на третье место в истории клуба по этому показателю. Кейн, на счету которого теперь 557 результативных передач, обошёл Дага Уилсона (554).



Лидером «Чикаго» по голевым передачам является Стэн Микита (926), второе место занимает Дэни Савар (719).



«Чикаго», обыграв «Вашингтон», прервал серию из пяти поражений. В свою очередь, столичная команда потерпела пятое поражение подряд впервые с сезона-2014/15.