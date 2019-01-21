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ХК «Динамо» М — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
08:20 Мск
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«Динамо» М — «Северсталь»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

«Динамо» М — «Северсталь»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 21 января, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Динамо» и «Северстали» из Череповца. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Подопечные Владимира Крикунова занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповецкий клуб располагается на 10-м месте. У московской команды 58 очков, у подопечных Андрея Разина — 38.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» М — «Северсталь» на «Чемпионате».

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