«Спартак» — «Торпедо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 января, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Спартака» и нижегородского «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 51 матче. Подопечные Дэвида Немировски занимают седьмое место на Востоке, набрав 53 очка.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Торпедо» на «Чемпионате».