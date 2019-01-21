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«Спартак» — «Торпедо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

«Спартак» — «Торпедо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 21 января, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Спартака» и нижегородского «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 51 матче. Подопечные Дэвида Немировски занимают седьмое место на Востоке, набрав 53 очка.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Торпедо» на «Чемпионате».

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