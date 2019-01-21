Баттон: «Торонто» больше не элитная команда, нельзя играть только фрагментами

Обозреватель TSN Крэйг Баттон прокомментировал результаты клуба «Торонто Мэйпл Лифс», который проиграл 7 матчей из последних 10.



«В НХЛ нельзя выигрывать, если ты хорошо играешь только отдельные отрезки, это не приведёт к успеху. «Кленовые листья» больше не являются элитной командой, они не играют как элитная команда. Могут ли они быть таковой? Да, но пока они ей не являются. Матчи с «Флоридой» и «Аризоной» стали разочарованием. Да, были отдельные моменты, в которых «Торонто» смотрелся неплохо, но этого мало. Большинство не работает, главные звёзды не забивают. Уверен, что Майк Бэбкок видит всё это и знает, что необходимо предпринять», — сказал Баттон в эфире TSN.

«Кленовые листья» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.