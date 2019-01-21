Кейн лидирует в НХЛ по набранным очкам в 2019 году, Кучеров – шестой

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн ударно провёл домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (8:5).



Американский форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Спортсмен был признан второй звездой игрового дня, а также вышел на третье место в истории клуба по количеству результативных передач (557).



Помимо этого Кейн вышел на первое место в НХЛ по количеству очков, набранных в январе (20). На втором месте находится нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (18), 15 очков у защитника «огоньков» Марка Джиордано, по 14 – у форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса и нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна.



Форвард «молний» Никита Кучеров, набравший в январе 13 очков, делит шестое место с несколькими хоккеистами, при этом россиянин возглавляет общий список бомбардиров.