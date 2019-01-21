Итоги дня в НХЛ для россиян: 3 очка Свечникова, 6 хитов Овечкина и Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие восемь представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл шесть силовых приёмов, а его одноклубник Евгений Кузнецов закончил встречу с показателем полезности «-3». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка, но при этом отметился голом в свои ворота, защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин записал на свой счёт шесть силовых приёмов.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|2
|2
|6
|0
|-
|19.36
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|0
|2
|2
|0
|36%
|16.44
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+1
|+1
|0
|2
|3
|2
|-
|23.47
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+2
|+1
|0
|1
|5
|0
|-
|14.33
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|2
|0
|4
|3
|-
|18.07
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|11.41
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|2
|2
|0
|0
|62%
|12.19
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|6
|6
|-
|15.17
Овечкина бьют между ног, Кузнецов — в третьем звене. Куда катится «Вашингтон»?
Так и в плей-офф можно не попасть.