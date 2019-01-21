Итоги дня в НХЛ для россиян: 3 очка Свечникова, 6 хитов Овечкина и Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие восемь представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл шесть силовых приёмов, а его одноклубник Евгений Кузнецов закончил встречу с показателем полезности «-3». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка, но при этом отметился голом в свои ворота, защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин записал на свой счёт шесть силовых приёмов.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 +1 2 2 6 0 - 19.36 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -3 0 2 2 0 36% 16.44 Орлов (з) «Вашингтон» 1+1 +1 0 2 3 2 - 23.47 Свечников (н) «Каролина» 1+2 +1 0 1 5 0 - 14.33 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 +1 2 0 4 3 - 18.07 Ожиганов (з) «Торонто» 0+0 -1 0 2 1 1 - 11.41 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 -1 2 2 0 0 62% 12.19 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 6 6 - 15.17