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Итоги дня в НХЛ для россиян: 3 очка Свечникова, 6 хитов Овечкина и Любушкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: 3 очка Свечникова, 6 хитов Овечкина и Любушкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие восемь представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл шесть силовых приёмов, а его одноклубник Евгений Кузнецов закончил встречу с показателем полезности «-3». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка, но при этом отметился голом в свои ворота, защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин записал на свой счёт шесть силовых приёмов.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0+12260-19.36
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-3022036%16.44
Орлов (з)«Вашингтон»1+1+10232-23.47
Свечников (н)«Каролина»1+2+10150-14.33
Зайцев (з)«Торонто»0+0+12043-18.07
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10211-11.41
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-1220062%12.19
Любушкин (з)«Аризона»0+000066-15.17
Овечкина бьют между ног, Кузнецов — в третьем звене. Куда катится «Вашингтон»?
Так и в плей-офф можно не попасть.
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