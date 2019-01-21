Брукс: Матч звёзд без Овечкина — не конец света, но зачем тогда неделя отдыха?

Североамериканский журналист Ларри Брукс поделился мнением о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ, который пройдёт в Калифорнии.



«Овечкин пропустит Матч звёзд в Сан-Хосе, но это не конец света. Мы увидим мастер-шоу, матчи в формате «3 на 3», множество праздничных мероприятий. Впрочем, в последнее время я только и слышу оправдания, сожаление по поводу отсутствия Овечкина в связи с тем, что ему необходим отдых перед второй частью сезона.



Честно говоря, я немного сбит с толку. Зачем тогда нужна неделя отдыха? Ведь её внедрили в обмен на то, чтобы игроки согласились играть Матч звёзд в формате «3 на 3», — приводит слова Ларри Брукса New York Post.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.