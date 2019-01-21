Вл. Антипин: загадка, почему «Металлург» реже остальных играет в большинстве

Двукратный чемпион России, тренер «Металлурга» Владимир Антипин поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.



«Я бы сказал, что этот сезон развивается по понятному для тренерского штаба «Магнитки» сценарию. Летом команда обновилась более чем на 50 процентов, пришли новые легионеры плюс целая группа молодых воспитанников. Как результат сентябрь и октябрь ушли на притирку.



Но с ноября наметились позитивные тенденции: в последних 25 матчах одержали 19 побед. Хоккеисты адаптировались к системе игры, произошла стабилизация звеньев, коллектив сплотился вокруг капитана Сергея Мозякина, других опытных лидеров. Теперь задача: продолжать в том же духе и только добавлять.



Для нас загадка, почему «Металлург» меньше всех в этом сезоне играет в большинстве. Команда нацелена на атаку, создаёт много моментов, обостряет, но возможностей поиграть в большинстве получает не много. Парадокс! Хотя для «Магнитки» с её бригадами большинства возможность наказать соперника за удаление во многих матчах является решающей. Здесь тоже видим резервы», — цитирует Антипина Russia-Hockey.