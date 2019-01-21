Брукс: приобретение Бобровского перед дедлайном — большой риск для любой команды

Североамериканский журналист Ларри Брукс оценил возможный обмен голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

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«Даже если «Коламбус» решит обменять Бобровского, потенциальному покупателю придётся нелегко. Это не имеет ничего общего ни с его выступлением в нынешнем сезоне, ни с нарушением клубных правил, повлекших за собой отстранение на одну игру.



История говорит о том, что обмен вратаря — рискованная сделка. Очень редко команды приобретают голкиперов ближе к дедлайну и извлекают из этого выгоду. В 2014 году Райан Миллер перешёл из «Баффало» в «Сент-Луис», но при этом заметно сбавил.



Единственным вратарём, сумевшим помочь команде после обмена в дедлайн, стал Дуэйн Ролосон в 2006 году. Перейдя из «Миннесоты» в «Эдмонтон», он сыграл немаловажную роль в выходе «нефтяников» в финал Кубка Стэнли. Приобретение Бобровского — большой риск для любого клуба», — приводит слова Брукса New York Post.