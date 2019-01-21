На ЛДС «Сибирь» случился пожар, сотрудников эвакуировали

Как стало известно «Чемпионату», на ЛДС «Сибирь» произошло небольшое возгорание. По предварительным данным, загорелась прачечная, что вызывало сильное задымление. Сотрудники клуба и стадиона на данный момент эвакуированы, а пожар локализован.



В середине января на стадионе в Новосибирске обвалился подвесной потолок в тренерской. ЛДС «Сибирь», построенный в 1964 году, является старейшей ареной КХЛ.

«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Александра Андриевского набрала 42 очка в 50 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч в КХЛ новосибирцы проведут завтра, 22 января, в гостях у хабаровского «Амура». Первая домашняя игра «Сибири» после Матча звёзд запланирована на 29 января, когда в Новосибирск приедет «Барыс».