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Хартли: решил стать вратарём, увидев игру Третьяка в Суперсерии-1972

Хартли: решил стать вратарём, увидев игру Третьяка в Суперсерии-1972
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» и сборной дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ Боб Хартли рассказал, какое влияние на него оказала Суперсерия-1972.

«Когда Канада и СССР проводили Суперсерию-1972, я был 12-летним мальчиком и открыл для себя советский хоккей. Я играл и нападающим, и вратарём, но когда увидел игру Владислава Третьяка, окончательно решил, что буду играть только в воротах. И спустя несколько лет взял себе 20-й номер.

А кто не помнит легенд вроде Мальцева, Якушева, Михайлова, Харламова? Только спустя 20 лет после Суперсерии я начал понимать всю её важность. Она изменила хоккей во всём мире. В Северной Америке открыли для себя советский хоккей, а в СССР увидели североамериканский», – цитирует Хартли «Спорт Бизнес Online».

Команда дивизиона Чернышёва под руководством Хартли стала победителем Матча звёзд, который прошёл в Казани.

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