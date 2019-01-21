Уолш: слова Беттмэна о том, что Олимпиада разрушает сезон в НХЛ, — лицемерие

Агент Аллан Уолш раскритиковал комиссионера Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэна за нежелание отпускать игроков на Олимпиаду.
«Половина команд НХЛ будет отдыхать до Матча звёзд, другая — после Звёздного уик-энда. В связи с этим оправдания Беттмена о том, что отъезд игроков на Олимпиаду «разрушительно» влияет на сезон, выглядят ещё более лицемерными», — написал Уолш на своей странице в «Твиттере».
Игроки из НХЛ не принимали участия на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, под вопросом их приезд и на Олимпиаду-2022.
Ранее стало известно, что в ходе переговоров НХЛ и профсоюз игроков отвергли возможность проведения Кубка мира в 2020 году. В прошлый раз Кубок мира состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.
НХЛ убивает международный хоккей? Его спасёт только революция от ИИХФ
Чемпионаты мира и хоккейный турнир на Олимпиаде нужно проводить в другие сроки.