Гусев — о возможном переезде в НХЛ: должен понять, что готов к этому

Нападающий СКА Никита Гусев рассказал, когда переберётся в Национальную хоккейную лигу.



«Когда в первый раз приезжал на Матч звёзд, наверное, чуть больше переживал. Сейчас уже всё стало более-менее спокойно.



Что касается возможного переезда НХЛ, то я должен понять, что готов к этому. Наступает такой момент — и принимаешь решение. Нет какого-то особенного рубежа, который мне ещё нужно преодолеть здесь, чего-то что меня держит. Просто надо думать, как и когда это будет лучше сделать.



На старте сезона у СКА были проблемы, но помогло то, что со временем мы уже притёрлись друг к другу в команде. В межсезонье ведь много ребят сменилось. Но когда мы привыкли, то начали лучше играть.



Что касается меня, то стараюсь как можно лучше готовиться к играм, чтобы к каждому матчу подходить в хорошей форме. На мой взгляд, не так важно забрасывать по пять-шесть шайб за игру, как в каждом матче набирать одно-два очка и помогать команде побеждать», — приводит слова Гусева «Газета.Ru».

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