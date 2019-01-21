Крылов: знаю, кто такая Бузова, но у «Авангарда» уже есть свой символ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов ответил на предложение телеведущей и певицы Ольги Бузовой стать символом клуба наравне с ястребом.

Ранее Бузова сообщила в социальных сетях о желании стать талисманом омского клуба. Она выложила видеофрагмент выступления группы поддержки омского клуба, принявшей участие во флешмобе певицы.



«Многие хотят стать символом «Авангарда». Этому можно только порадоваться. Но вообще, у «Авангарда» уже есть свой символ, наверное, мы с ним и останемся. Конечно, я знаю, кто такая Ольга Бузова, но с её репертуаром не знаком. Есть люди, которые любят эти песни, и они от чистого сердца исполнили этот танец. Это обычная жизнь, не вижу в этом ничего плохого», — сказал Крылов в интервью клубному телевидению.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ольги Бузовой.