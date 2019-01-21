Хартли: дуэль Овечкина и Ковальчука была одной из самых ярких в прошлом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Россиянин возглавляет список снайперов НХЛ, забросив в нынешнем сезоне 33 шайбы.



«Овечкин очень любит соревноваться. Я с ним много пересекался на заре его карьеры в НХЛ, потому что моя «Атланта» играла с его «Вашингтоном» в одном дивизионе. Мы встречались несколько раз за сезон. «Ови — Кови» — это была одна из самых ярких дуэлей тех лет.

Александр обладает прекрасным броском. Он очень здоров физически. Хоккей с каждым годом ускоряется. Но Овечкин не просто выдерживает этот темп, но из года в год остаётся одним из лучших в лиге. Многие ребята в 33 года уже сдают. Но с Овечкиным этого вообще не происходит.



Настоящий профессионал и русский богатырь. Мы все видели, как играл Александр в прошлогоднем плей-офф. Его никто не мог остановить! И я счастлив, что он наконец-то завоевал свой Кубок Стэнли. Овечкин это заслужил», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».