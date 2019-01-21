Р. Ротенберг: собрать 68 тыс. зрителей на Матч звёзд – масштабный вызов

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил возможность проведения Матча звёзд КХЛ на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.



«Это всё нужно обсуждать. Собрать 68 тыс. на хоккейный матч — серьёзная задача. Её удалось решить в двух декабрьских матчах, но полностью заполнить футбольную арену на Матч звёзд будет ещё более масштабным вызовом. Если это будет в рамках недели, как мы сделали в случае с играми Кубка Первого канала и КХЛ, когда пройдёт несколько встреч, а вслед за ними по графику Матч звёзд, можно будет подумать про концепцию и формат, при котором у мероприятия появится спортивный интерес. Тогда и людям это будет интересно.



Может быть, стоит организовать призовой фонд для участников мероприятия. Надо заинтересовать зрителей тем, чтобы хоккеисты выступали в полную силу. Тогда можно будет собрать футбольный стадион», — цитируют Ротенберга «Известия».

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