Росен: странно, что в «Сочи» каждый год проблемы с выплатой зарплат

Нападающий «Сочи» Роберт Росен поделился мнением о выступлении за черноморскую команду.



«В КХЛ всё складывается даже лучше, чем я ожидал.Но денег мы не получаем уже пару месяцев. Говорят, что с хоккеистами расплатятся в феврале.



Говорят, что такая ситуация здесь чуть ли не каждый год. Мой партнёр по команде Эрик О’Делл уже третий год в КХЛ, и он говорит, что это обычное дело.



Странно, что подобное происходит в клубе каждый год. Не знаю, в чём кроется суть проблемы. Надеюсь, всё будет выплачено. За первые четыре месяца стабильно получали деньги, но хотелось бы видеть такое каждый месяц.



Пока не думал о подписании нового контракта, но готов рассматривать такой вариант», – приводит слова Росена Hockey News.se.

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