«Каролина» подписала контракт с Терявяйненом на пять лет и $ 27 млн

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» подписал новое соглашение с нападающим Теуво Терявяйненом, информирует официальный сайт команды. 24-летний финский игрок поставил подпись под контрактом сроком на пять лет и общую сумму $ 27 млн.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Терявяйнен принял участие в 48 встречах, записав в свой актив 39 (10+29) баллов при показателе полезности «+14» и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке по 17 с половиной минут за матч. В прошлой «регулярке» форвард установил личный рекорд результативности (23+41) в «регулярке».



Терявяйнен выступает за «Каролину» третий сезон, ранее он защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», откуда его обменяли.