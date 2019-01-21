Скауты НХЛ: Кочетков и Подколзин вошли в число фаворитов драфта среди европейцев

Российский нападающий системы петербургского СКА Василий Подколзин стал вторым в рейтинге грядущего драфта среди европейских полевых игроков. Возглавил данный рейтинг финский форвард Каапо Какко, также в топ-5 вошли шведский защитник Филип Броберг, российский форвард Илья Николаев и защитник Виктор Содерстрём.



Лучший вратарь среди европейских проспектов — российский голкипер Пётр Кочетков, ставший обладателем награды лучшему голкиперу молодёжного чемпионата мира 2019 года.



Основной фаворит драфта, по мнению скаутского бюро, — американский нападающий Джек Хьюз. Хоккеист, набравший на молодёжном чемпионате мира четыре очка, получил высокие оценки от всех скаутов.

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