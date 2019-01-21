Штубб: Какко более зрелый и лучший игрок, чем Подколзин

Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где финский форвард Каапо Какко опередил российского нападающего Василия Подколзина.



«Какко и Подколзин — прекрасные игроки, но в настоящий момент Какко лучше. Он более зрелый, он больше и сильнее. В их национальных чемпионатах Какко играет более важную роль и выступает в топ-лиге в сильной команде. Я бы сказал, что сейчас между ними существует приличный задел», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Также в топ-5 вошли шведский защитник Филип Броберг, российский форвард Илья Николаев и защитник Виктор Содерстрём.



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