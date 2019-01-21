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Штубб: Какко более зрелый и лучший игрок, чем Подколзин

Штубб: Какко более зрелый и лучший игрок, чем Подколзин
Хоккей / НХЛ

Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где финский форвард Каапо Какко опередил российского нападающего Василия Подколзина.

«Какко и Подколзин — прекрасные игроки, но в настоящий момент Какко лучше. Он более зрелый, он больше и сильнее. В их национальных чемпионатах Какко играет более важную роль и выступает в топ-лиге в сильной команде. Я бы сказал, что сейчас между ними существует приличный задел», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Также в топ-5 вошли шведский защитник Филип Броберг, российский форвард Илья Николаев и защитник Виктор Содерстрём.

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