«Спартак» — «Торпедо»: Галимов пропустил на 34-й секунде и покинул площадку

В матче московского «Спартака» и нижегородского «Торпедо» первая шайба была заброшена уже на 34-й секунде: точным броском отметился нападающий команды гостей Робин Ганзл. Пропустивший шайбу голкипер «Торпедо» Станислав Галимов получил повреждение и был заменён на Андрея Тихомирова. Отметим, что для Галимова это был первый матч после травмы, голкипер вышёл на лёд впервые с 19 декабря.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Ганзла можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Галимов сыграл за «Торпедо» 27 матчей, пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 92,4% бросков.



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