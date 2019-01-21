Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки в тройку лучших не вошли.



Лучшим хоккеистом недели был признан шведский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, выигравший все три матча и отразивший 97% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 0,67.



Второй звездой стал шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, записавший в трёх играх в свой актив 7 (5+2) баллов.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, отметившийся за три встречи 10 (4+6) очками.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»