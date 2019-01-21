Мартен Сен-Луи стал консультантом «Коламбуса» по спецбригадам

Известный в прошлом нападающий Мартен Сен-Луи стал специальным консультантом по спецбригадам клуба «Коламбус Блю Джекетс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн.



«Блю Джекетс» занимают 28-е место в НХЛ по реализации большинства – 14,6%, по нейтрализации меньшинства 9-е место – 82,9%



Сен-Луи играл за «Тампу» на протяжении 14 лет до своего обмена в клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».



Он является лучшим бомбардиром «молний» (953 очка), лучшим ассистентом (588), занимает первое место по количеству шайб, заброшенных в большинстве (28), по количеству очков, набранных при розыгрыше лишнего (44), а также по количеству победных голов (64) и голов в овертаймах (10). В этом клубе он забросил 365 шайб и провёл в нем 972 игры.

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