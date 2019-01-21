Рирден: надеемся, что Карлсон в этом году получит больше голосов на «Норрис»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре защитника Джона Карлсона.



«Одна из амбициозных и долгосрочных задач заключалась в том, чтобы помочь команде завоевать Кубок Стэнли. Карлсон должен стать ключевым игроком, на которого команда будет полагаться в самых ответственных моментах, когда надо удержать счёт. И он должен войти в десятку самых результативных защитников. Я не думал, что он сможет стать самым результативным, но он им стал. Мы говорили о том, чтобы войти в тройку или пятёрку. Надеялись, что его пригласят на Матч звёзд в прошлом году, потому что он тогда действительно очень сильно стартовал. Но его обошли вниманием. Сейчас Карлсон может пополнить список своих достижений. Этот пункт мы уже отметили, теперь надо получить больше голосов на выборах лучшего защитника сезона», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

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